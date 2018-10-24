CHP 105 belediye başkanı adayını belirledi

Yunanistan Akdeniz'de Türk gemilerini taciz ederek hayalindeki haritaya ulaşabileceğini zannediyor.

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MAK'a göre MHP hiçbir yerde birinci değil

İttifak kararının ardından ilk anketçi yorumu: Adana, Mersin gibi şehirlerde MHP hiçbir yerde tek başına birinci parti değil.