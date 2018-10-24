CHP 105 belediye başkanı adayını belirledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MYK sonrasında açıklama yaptı.
Yerel seçimlerde belediye başkanlığı için 105 adayın belli olduğunu belirten Torun, "35'in üzerinde belediye başkanı yeniden aday olacak." dedi.
"BÖLGEDEN ÇIKAN TEK ADAYLARI BELİRLEDİK"
Süre uzatıldığı halde adayların belirlenmesi sorusu üzerine;
"Belirlediğimiz adayların çoğu bölgeden çıkan tek aday ve görüş birliği yakaladığımız adaylar. Bu nedenle bir sıkıntı yaratmaz."
İşte CHP’nin belirlediği belediye başkan adayları listesi: