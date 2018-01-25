taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.648
USD
3,7385
EURO
4,6588
ALTIN
164,16
PETR
71,0200

CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin tiyatro olduğunu savunan CHP, bugünlerde

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 09:47..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle yönetime el koymaya kalkan FETÖ'cü teröristler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından meydanlara inen halk tarafından püskürtüldü.

FETÖ'cü teröristlerin kullandığı tanklara göğsünü siper eden vatandaşlar, Türkiye'nin karanlık günlere dönmesine engel oldu.

Darbe girişiminden sonra FETÖ'cülerin yargılanması başlarken CHP'den farklı sesler yükselmeye başlamıştı.

CHP: 15 TEMMUZ TİYATROYDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, tüm milletvekilleri 15 Temmuz'a tiyatro iması yaptı. Bazıları da açık açık 15 Temmuz'un yazılan bir senaryo olduğunu savundu.

CHP Grup Başkanvekil Özgür Özel, Burdur'da yaptığı açıklamayla partisinin bu açıklamalarından vazgeçtiğini ortaya koydu.

"DÖRT BAŞI MAMUR BİR DARBE GİRİŞİMİYDİ"

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Özel, "15 Temmuz, dört başı mamur bir darbe girişimiydi. Bize yakın demeyelim ama bizim mahallenin içinden de okunan köşe yazarları, tiyatro falan filan yazıyorlar. Bunların her bir tanesi o gerçekliğin karşısında buna inananı, bunu savunmaya çalışanı mahcup edip birilerinin ekmeğine yağ sürecek bir gerçek.

CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

"TİYATRO MİYATRO DEĞİL"

15 Temmuz; bizim Meclis'te yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz, ardından yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz, başarısız olmuş bir darbe girişimi, tiyatro miyatro değil."

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

164
Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

62
Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

198
Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

59
Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

116
Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

26
Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM