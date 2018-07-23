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CHP 2. Adalet Yürüyüşü'ne hazırlanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir Adalet Yürüyüşü daha düzenleyerek hem Enis Berberoğlu'na dikkat çekmeyi hem de Muharrem İnce'yi gündem dışı bırakmayı planlıyor.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 09:00..
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Adalet Yürüyüşü gerçekleştirmişti. Yürüyüşü başlatan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a gelip Maltepe'de miting gerçekleştirmişti.

KENDİ SEÇMENİ YÜRÜYÜŞÜ DESTEKLEMİŞTİ

CHP'li olmayan seçmenin üzerinde yürüyüşün çok fazla bir etkisi olmasa da, Kılıçdaroğlu bu süreçte yürüyüş yaparak kendi seçmenini konsolide etmeyi başardı.

CHP 2. Adalet Yürüyüşü'ne hazırlanıyor

BERBEROĞLU'NUN PROTESTOSU

CHP'nin tutuklu vekili Enis Berberoğlu geçtiğimiz günlerde hapiste ailesi dahil kimseyle konuşmama kararı almıştı.

GÜNDEM DEĞİŞECEK, MUHARREM SAF DIŞI KALACAK

Cumhuriyet gazetesinin iddiasına göre Kılıçdaroğlu bu krizi aşabilmek adına yeniden Adalet Yürüyüşü yapmak istiyor. Kılıçdaroğlu bu yürüyüşle gündem değiştirerek Muharrem İnce'yi saf dışı bırakma şansını da elde edebilir.

CHP 2. Adalet Yürüyüşü'ne hazırlanıyor

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