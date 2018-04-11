taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.764
USD
4,1117
EURO
5,0843
ALTIN
177,29
PETR
71,0900

CHP 2019 için ittifak arayışında

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile bir araya geleceğini ittifaklara açık olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 06:44..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP 2019 için ittifak arayışında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybederken kurultaylarda kendi zaferlerini yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak seçimler için hazırlıklara başladı.

AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı'nda mutabık kalmasından sonra ittifak için arayışlar içerisine giren CHP Lideri; HDP, SP ve İP'ye göz kırptı.

Bu kapsamda heyetler arasında görüşmelerin yapılmasından sonra CHP Lideri de harekete geçti.

Meral Akşener ile bir araya gelmeden önce Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ittifaka kapıları kapatmadıklarını söyledi.

MASADA İTTİFAK VAR

CHP Lideri, kongre nedeniyle Akşener'i ziyaret edeceğini söylese de, açıklamalarının devamında ittifak sinyallerini şu sözlerle verdi: "Kongreden yeni çıktı, bu seferki bundan dolayı bir nezaket ziyareti. O konuları sonra ele alırız, çünkü daha yasası gelmedi Meclis’e. Tahmin etmiyorum o konunun gündeme geleceğini, ama tabii bu sadece bir tahmin. Onlar şimdi bir kurultaydan çıktılar. Dolayısıyla kendilerini kutlamaya gideceğim. Belki Türkiye’nin içerisinde bulunduğu sorunlar konuşulur. Bir ittifak görüşmesi şeklinde düşünmek doğru değil. Ama bu seferlik. Yoksa biz ittifaka kapalı değiliz. Daha önce de bunu açıkladım"

CHP 2019 için ittifak arayışında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yiğit Bulut'un dolar yorumu
Türkiye'nin finansal bir saldırı altında olduğunu ifade eden Yiğit Bulut, dolar kurunun yükselmesi nedeniyle faizlerin artırılamayacağını söyledi.
Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti
Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı, harekatla ilgili bilgi verdi. Baykal da operasyondan memnun olduğunu dile getirdi.
Üçok, üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasına dikkat çekti
Emekli askeri savcı Ahmet Zeki Üçok, FETÖ konusunda 3-5 kurumun dışında mücadele verilmediğini söyleyerek, üniversitelerdeki örgüt yapılanmasının arttığını belirtti.
Genelkurmay Başkanı: Ege'de oldubittiye izin yok
Orgeneral Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de oldubittiye izin verilmeyeceğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump 72 saat dedi Suriye hava sahası trafiği durdu

Trump 72 saat dedi Suriye hava sahası trafiği durdu

23
Türkiye-Katar arasında 5.2 milyar dolarlık anlaşma

Türkiye-Katar arasında 5.2 milyar dolarlık anlaşma

23
Barça Şampiyonlar Ligi'nde 3 yıldır yarı finale kalamıyor

Barça Şampiyonlar Ligi'nde 3 yıldır yarı finale kalamıyor

17
Zuckerberg ifade verdi davaya Rusya da karıştı

Zuckerberg ifade verdi davaya Rusya da karıştı

11
Kasap ve kedinin diyaloğu izleyenleri güldürdü

Kasap ve kedinin diyaloğu izleyenleri güldürdü

20
Mısır'da 36 kişinin idam dosyası müftülüğe gönderildi

Mısır'da 36 kişinin idam dosyası müftülüğe gönderildi

9
ABD öldürülen Filistinli gazeteci hakkında sessiz kaldı

ABD öldürülen Filistinli gazeteci hakkında sessiz kaldı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM