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CHP, 3. Havaalanı'nın yapımını sorgulamaya başladı

Hükümetin hizmetlerini yok sayan CHP, Atatürk adının silinmesi için projenin hizmete açıldığını savunuyor.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 14:49..
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CHP, 3. Havaalanı'nın yapımını sorgulamaya başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonuyla gerçekleştirilen mega projelerde sona gelindi.

Marmaray ile başlayan mega projeler Avrasya Tüneli ve 3. Köprü ile devam etti. Şimdi gözler 3. Havaalanı'nda.

ENGEL OLAMADILAR, KARALIYORLAR

29 Ekim'de açılacak olan havaalanının karşısında CHP var.

Yapım aşamasında sürekli çalışmaları durdurmaya kalkan CHP, şimdi de karalama kampanyasına başladı.

ATATÜRK İSMİNİ ÇIKARTMAK İÇİN...

Partililer, Atatürk adının havaalanında erkenden silinmesi için 3. Havaalanı'nın yapıldığını dile getirmeye başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de bu konuya soru önergesinde yer verdi.

İlgezdi, "Bulgaristan’a yüklü miktarda ödeme yapılması pahasına yeni havalimanının hizmete sokulmasında ısrar edilmesinin gerekçesi, mevcut havalimanından 'Atatürk' ismini çıkartmak mıdır?" diye sordu.

İstanbul Yeni Havalimanı Ağustos 2018 görüntüleri

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