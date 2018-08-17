CHP, ABD konusunda fikrinin sorulmasını istiyor

CNN Türk'te yayınlanan Türkiye'nin Gündemi Programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, hükümetin ABD politikası konusunda kendilerine fikir danışması gerektiğini ifade etti.

"BİZE FİKİR DANIŞILMIYOR"

Salıcı şunları söyledi: "Türkiye'nin çıkarlarını hamasetle değil, ülkenin çıkarlarını iktidarıyla muhalaefetiyle konuşarak halletmeliyiz. Bu meseleler hala bizimle konuşulmuş değil. Biz ana muhalefet partisiyiz, diğer muhalefet partileriyle de konuşulmuş değil. Hükümet bir şeyler yapıyor 'ben bir karar aldım, hadi siz de takılın peşimize' diyor. O kararlardan önce konuşsak ve 'şöyle bir düzeltme yapsak' desek ne zararı olur."

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