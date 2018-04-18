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CHP, AB'nin Türkiye raporunu kabullendi

Üyelik için yıllardır problem çıkaran Avrupa Birliği, hazırladığı raporla Türkiye'ye ayar vermeye kalktı. Küstah raporu ilk kabullenen CHP oldu.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 11:25..
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CHP, AB'nin Türkiye raporunu kabullendi

Avrupa Birliği, 2018 Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladı. Raporda, Türkiye'nin AB'den dev adımlarla uzaklaştığı ifade edildi.

Türkiye hakkında hazırlanan en küstah rapor özelliğini taşıyan kağıt parçalarına, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten tepki geldi. Bakan Çelik , raporda halkın iradesine saygısızlık ediliğini vurguladı.

CHP: EN SERT RAPOR

Konuyla ilgili bir açıklama da CHP'den geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, AB Komisyonu tarafından hazırlanan raporun Türkiye için bir son olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "AB müzakere sürecinin başladığından bu yana en sert rapor. Bu rapor, bu hükümetle bir şey olmayacağına ilişkin rapordur" ifadelerini kullandı.

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