CHP 'Adalet Meydanı' için kanun teklifi verdi

Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Onursal Adıgüzel, 'Adalet Yürüyüşü'nün bitiş noktası olan bölgenin adının 'Adalet Meydanı' olarak değiştirilmesi için TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi verdi.

ETKİNİN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI İÇİN..

Teklifin gerekçesinde, 'Adalet Yürüyüşü'nün yarattığı etkinin gelecek nesillere aktarılması ve unutulmaması için yürüyüşün bitiş noktası olan bölgenin adının 'Adalet Meydanı' olarak değiştirilmesi önerildi. Kanun teklifinin genel gerekçesinde, şöyle denildi:

ADALET YÜRÜYÜŞÜ BAŞLATTIK

"Ne yazık ki ülkemiz, dünya genelinde cezaevlerindeki eğitimli/aydın insan sayısı en fazla olan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu gidişe son vermek ve ülkemizde bağımsız ve tarafsız bir yargının inşa edilmesi için, adaletin herkes için ve eşit şekilde uygulanabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn.Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 15/06/2017 tarihinde Ankara'dan başlayıp İstanbul'da bitecek olan 'adalet yürüyüşü' başlatılmıştır. Bu yürüyüş siyasal parti adına değil, 'adalet' isteyen herkes adına ve 'adalete' ihtiyacı olan tüm insanlar için başlatılmıştır.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Kaldı ki, 'adalet yürüyüşü' devam ederken toplumun her kesiminden ve her ideolojiye sahip binlerce kişi bu yürüyüşe katılarak 'adalet' taleplerini dile getirmiş/getirmektedir.

ADALET MEYDANI OLSUN

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki bu karanlık döneminde en çok ihtiyaç duyulan kavramlardan biri olan 'adalet' kavramının tesisi için gerçekleştirilen bu büyük ve onurlu yürüyüşün toplumda yarattığı olumlu heyecan ve etkinin gelecek nesillere de ışık tutması ve unutulmaması için 'adalet yürüyüşünün' bitiş noktası olan bölgenin adının 'Adalet Meydanı' olarak değiştirilmesini önermekteyiz"