Uğur Dündar Adalet Yürüyüşü'nde

Yeniçağa ilçesi sınırlarındaki Şahnalar Köyü Yaşar Çelik Şair Dertli Kültür Parkı'ndan sabah saatlerinde yürümeye başlayan Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 9. gününde yaklaşık 19 kilometre yol kat ettikten sonra geceyi geçireceği Bolu'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Köroğlu mevkisine ulaştı.

UĞUR DÜNDAR DA EŞLİK ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe 9. gününde devam etti. Yürüyüşe gazeteci Uğur Dündar da katıldı.

Yola çıkmasından itibaren iki kere mola veren Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında değişik dillerde "adalet" yazılı tişörtler giymiş bir grupla bir süre yan yana yürüdü. Yürürken, küçük bir çocuğu da bir ara kucağına alan Kılıçdaroğlu yürüyüşüne yarın devam edecek.