CHP adayı: Ramazan Bayramı'nı Atatürk armağan etti

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanlığı binasında yapılan Ramazan Bayramı toplantısına, milletvekili adayları, belediye başkanları ve partililer katıldı.

"RAMAZAN BAYRAMI'NI ATATÜRK ARMAĞAN ETTİ"

Bayramlaşma sırasında milletvekili adayları sırayla konuşmalarını yaparken, Ramazan Bayramı’nın önemine dikkat çekildi. Sıra CHP Eskişehir Milletvekili Adayı Sibel Yeşildal’a geldiğinde, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konuşma duyuldu.

CHP adayı: Ramazan Bayramı'nı bize Atatürk armağan etti VİDEO

Sözlerine Ramazan Bayramı’nı kutlayarak başlayan Yeşildal, "Çok değerli yol arkadaşlarım, öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Bu arada bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bize bu bayramları armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.















