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CHP Adıyaman İl Kongresi'nde yumruklu kavga

CHP'de, 3 Mayıs'ta başlayan kongre takvimi çerçevesinde il ve ilçe kongreleri düzenleniyor. CHP kongrelerinde yumruklu kavgalar serisine Adıyaman da eklendi.

İHA | 03.12.2017 - 12:09..
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CHP Adıyaman İl Kongresi'nde yumruklu kavga

Adıyaman'da Belediye Konferans salonunda gerçekleşen CHP Adıyaman Merkez İlçe Olağan Kongresinde, Mevcut Başkan Hanifi Çavuş tek liste halinde seçime girdi. Divan kurulunun listeyi okumasının ardından seçimlere geçildi.

Kongreye tek liste halinde giren CHP’nin mevcut Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

CHP Adıyaman İl Kongresi'nde yumruklu kavga

CHP Adıyaman İl Kongresi'nde yumruklu kavga VİDEO

LİSTEDE OLMADIĞI İÇİN SİNİRLENİP YUMRUK ATTI

Gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Hanifi Çavuş’un yanına gelen eski Merkez İlçe Başkanlarından Hüseyin Yargucu, kendisinin neden listede olmadığını sorduktan sonra Hanifi Çavuş’a yumruk attı. Partililer ve polisler kısa sürede olaya müdahale ederken, partililer arasında küfürleşmeler oldu.

CHP Adıyaman İl Kongresi'nde yumruklu kavga

ŞİKAYETÇİ OLDU

Hüseyin Yargucu’yu polisler ve vatandaşlar salondan uzaklaştırırken, Hanifi Çavuş’un Hüseyin Yargucu’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Hanifi Çavuş, çoğunluğun sağlandığı kongrede 3. kez başkanlığa seçildi.

CHP Adıyaman İl Kongresi'nde yumruklu kavgaCHP Adıyaman İl Kongresi'nde yumruklu kavga

CHP Adıyaman İl Kongresi'nde yumruklu kavga

CHP Adıyaman İl Kongresi'nde yumruklu kavga

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