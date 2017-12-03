CHP Adıyaman İl Kongresi'nde yumruklu kavga

1 Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak Meteoroloji'den elde edilen verilere göre yurdun genelinde parçalı bulutlu bir hava görülecek. İstanbul'da ise yağışlı bir hava hakim olurken yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

2 Kuzey Irak'ta PKK'nın sığınak ve barınakları imha edildi Düzenlenen hava harekatında PKK'lılara ait sığınak ve barınaklar hedef alındı.

3 Erkeklere güzel haber: Kelliğe çare bulundu Yapılan yeni bir çalışma erkeklerin en büyük derdi olan kelliğe çare olacak.

4 Mine Sarı’nın ‘İç Sesim’ kitabı okuyucularla buluştu Genç yazarlardan Mine Sarı’nın ilk kitabı, geçtiğimiz hafta raflardaki yerini aldı.

5 Almanya'da Nazilerin yükselişi Almanya'da genel seçimden üçüncü çıkan AfD'de, eş başkanlık seçimini partinin 'Naziler' diye anılmasının sebeplerinden biri olan Gauland kazandı.

6 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5-9 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunacak.