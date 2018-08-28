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CHP af konusunda beklemede

CHP'nin MYK toplantısında MHP'nin af önerisi gündeme geldi.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 09:32..
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CHP af konusunda beklemede

4 saat süren toplantıda, Kılıçdaroğlu’na MHP’nin seçim vaatleri arasında yer alan af önerisinin seçmene nasıl etki ettiğine ilişkin bir analizin sunuldu ve cezaevlerindeki sandık sonuçlarına dikkat çekildi.

"DAHA SONRA TUTUMU BELİRLERİZ"

Bazı MYK üyelerinin, kanun teklifinin Meclis’e sunulmasının beklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Daha sonra tutumumuzu belirleriz” yorumunda bulunduğu öğrenildi.

"BAKALIM ERDOĞAN VE PARTİSİ NE DİYECEK"

Kılıçdaroğlu’nun da aynı görüşte olduğunu belirterek, “Bu konuda ciddi endişeler var. Önce bakalım Erdoğan ve partisi ne diyecek? Bu teklifin kapsamı ne olacak? Evet derse geçmişteki yolsuzluk olaylarının faillerini da kapsayacak mı? Bilemiyoruz. Bekleyip görmemiz lazım” dediği kaydedildi.

CHP af konusunda beklemede

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