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CHP, af teklifinde seçenek istedi

CHP'li Zeynel Emre, af teklfine ilişkin dünyadaki örnekleri incelediklerini söyledi. Brezilya'daki uygulamayı örnek gösterdi.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 14:43..
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CHP, af teklifinde seçenek istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af teklifiyle ilgili yapılan çalışma tamamlanarak Meclis'e sunuldu. Teklifle ilgili siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı.

CHP, konuyla ilgili henüz net kararını açıklamayadı.

CHP, AK PARTİ'Yİ BEKLİYOR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin kararına göre konum alacaklarını söyledi.

CHP Adalet Komisyonu Sözcüsü Zeynel Emre, af teklifine ilişkin çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

1 GÜN KİTAP OKUYANA...

Dünyadaki örneklerin incelendiğini belirten Zeynel Emre, Brezilya'daki uygulamayı örnek gösterdi: 1 gün kitap okuyana 4 günlük indirim.

Af teklifinde benzer seçeneklerin olabileceğine dikkat çeken CHP'li vekil,"Cezanın amacı ıslah ve topluma yeniden kazandırma ise siz halkın karşısına seçeneklerle de çıkabilmelisiniz. O zaman halkta da genel kabul görebilir." diye konuştu.

CHP af konusunda karar veremedi VİDEO

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