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CHP, Afrin rahatsızlığını yineledi

CHP'li Engin Altay, samimi bir şekilde uyardıklarını Afrin'in merkezine girilmemesi gerektiğini söyledi, HDP sıralarından alkış aldı.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 07:56..
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CHP, Afrin rahatsızlığını yineledi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, CHP'den teröristleri sevindiren açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Afrin konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yineledi.

"AFRİN'E GİRMEYİN"

Mehmetçik'in merkeze girmesini yanlış bulan Engin Altay, "Afrin’in merkezine girmeyin. Bir samimi uyarıdır.

"SİVİL KAYIP DEMEK..."

Afrin’e 400 bin nüfuslu bir yere girdiğinizde sivil kayıp demek Türkiye'yi dünya kamuoyunda haklıyken haksız etmek demektir. Bunu yapmayın." diye konuştu.

CHP, Afrin rahatsızlığını yineledi

HDP ALKIŞLADI

Engin Altay'ın bu sözlerinden sonra, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP sıralarından alkış sesleri yükseldi.

CHP, Afrin rahatsızlığını yineledi

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