CHP, AK Parti Kongresi'ne katılmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yarın yapılacak AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne parti olarak temsilci göndermeyeceklerini bildirdi.

Tezcan, yazılı açıklamasında kongreye ilişkin AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım imzalı davetiyenin geçen hafta kendilerine ulaştığını hatırlattı.

Yıldırım'a nazik daveti için teşekkürlerini ileten Tezcan, gerek Yıldırım, gerekse genel başkan yardımcıları tarafından söz konusu kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığa aday olacağının açıklandığını anımsattı.

"ANAYASAMIZIN AÇIK İHLALİ"

Hatta bu açıklamalarda, salon düzeninde Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık forslarına da yer verileceğinin belirtildiğini aktaran Tezcan, "Cumhurbaşkanlığı makamındaki bir şahsın bir partinin genel başkanlığına adaylığının konuşulması dahi mevcut anayasamızın açık ihlalidir." açıklamasını yaptı.