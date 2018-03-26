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CHP, Akşener'e İnönü laflarından sonra kapıyı kapatmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde "İsmet İnönü'nün ruhuna Fatiha okutur hale getirdiniz milleti" sözlerinden sonra CHP tepki göstermedi, kapıyı açık bıraktı.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 19:42..
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CHP, Akşener'e İnönü laflarından sonra kapıyı kapatmadı

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimler ve milletvekili ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce AK Parti-MHP Cumhur İttifakı'nı kurarken, referandum döneminden gelen CHP-İYİ Parti yakınlaşması adı konulmasa da devam ediyor.

AKŞENER'İN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ancak bu birlikteliği sekteye uğratacak bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz hafta sonu Trabzon'da yaptığı konuşmada AK Parti'yi eleştirmek için "İsmet İnönü'nün ruhuna Fatiha okutur hale getirdiniz milleti" dedi. Bu sözler CHP'nin içerisindeki Kemalistlerin tepkisini çekti.

Engin Altay'dan Akşener'e: Yol kazası VİDEO

CHP, KAPIYI KAPATMADI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından FOX TV Ana Haber'e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay ittifak için Akşener'e sert çıkmayarak sadece "Yol kazası" olarak tanımladı ve şunları söyledi: "İnönü üzerinden AK Parti'ye yöneltilen bu eleştiriyi bir yol kazası olarak görüyorum. Bu millet gerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gerek İsmet İnönü'ye şükran borçludur. Umarım kendisi de yakın zamanda açıklama yaparak kastının İnönü'yü incitmek, İnönü dönemini karalamak olmadığını söyleyecektir. "

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