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CHP, 'Alo referandum' hattı kuruyor

CHP, 16 Nisan'da yapılacak referandum için ücretsiz 850'li hat kurarak seçmenlerin sorularını yanıtlayacak.

25.02.2017 - 09:04
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CHP, 'Alo referandum' hattı kuruyor

CHP

Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi çalışmalarına devam eden CHP, yeni bir hamleye hazırlanıyor.

ALO REFERANDUM

Seçmenlerin kafasında soru işaretlerini cevaplamak isteyen CHP, bu kapsamda 850'li hat kuracak.  CHP Tanıtım ve Halkla İlişkiler ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri birimlerinin hazırladığı hattı arayanlar Anayasa değişikliğine ilişkin bilgi alacak.

3'ER DAKİKALIK BANT KAYITLARI

Anayasa değişikliğinin Türkiye’de nasıl bir sonuç yaratacağını anlatmak amacıyla kurulacak hat için üçer dakikalık bant kayıtları hazırlanacak.

Kayıtlarda, ‘Neden hayır demeliyiz’, ‘Referandumda evet çıktığında neler olacak’, ‘Referandumda hayır çıktığında neler olacak’ gibi sorulara yanıt verilecek.

Hürriyet'in haberine göre; bu kayıtların içeriği hazırlanırken partinin hukukçularından da destek alınacak. Ses kayıtlarının içeriğinin önümüzdeki hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında netleşmesi bekleniyor.

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