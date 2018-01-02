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CHP, Amerika'nın kararını şimdiden kabul etti

Amerika'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı ekonomik operasyonun bir parçası olan Reza Zarrab davasıyla ilgili CHP'den ümitsiz açıklamalar geldi.

DHA | 02.01.2018 - 14:18..
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CHP, Amerika'nın kararını şimdiden kabul etti

İRANN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yerlerden talimat gelmiş gibi davranarak Amerika'da görülen Reza Zarrab davasından birkaç gün önce partisinin grup toplantısında bazı kağıt parçalarını gösterdi.

ORTAK HEDEF TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iddialarını kanıtlayamamasından sonra Amerika'daki Reza Zarrab davası başladı.

SERBEST KALMAK İÇİN YALAN SÖYLEDİ

Davada Türkiye aleyhinde ifadeler veren Zarrab'ın, serbest kalabilmek için her türlü yalanı söyleyebileceğini ifade ettiği kayıtlara geçti.

Türkiye aleyhinde işleyen davayı yakından takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÖDEMEK ZORUNDAYIZ"

Ümitsiz açıklamalar yapan Aksünger, "Türkiye'ye 10 milyar dolar civarında ceza verileceği söyleniyor. Bunu ödemek zorundayız. Ödemezsek bir dolar bankalarımızdan para aktaramayız." ifadelerini kullandı.

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