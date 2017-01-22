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CHP Anayasa değişikliğini AYM'ye taşıyor

Özgür Özel, anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde AYM'ye başvuracaklarını açıkladı.

22.01.2017 - 17:40
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CHP Anayasa değişikliğini AYM'ye taşıyor

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18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te görüşülmesine saatler kala; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay AYM'ye gideceklerini açıklamıştı.

Oylamanın tamamlanmasının ardından bugün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde saatler içinde Anayasa Mahkemesine başvurarak düzenlemenin iptalini isteyeceklerini belirtti.

"SAATLER İÇİNDE AYM'YE BAŞVURUMUZU YAPACAĞIZ"

Eski CHP Milletvekili Kamer Genç’in birinci ölüm yıl dönümü nedeniyle Tunceli’nin Nazımiye ilçesine gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’den geçen anayasa değişikliği teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özel, “Anayasa değişikliği Meclisten geçti. Gerekli redaksiyonlar yapılıp Cumhurbaşkanlığına yollanacak. Çok hızlı şekilde onaylanacağını tahmin ediyoruz. Cumhurbaşkanı’nın bu yasayı onaylaması durumunda anayasa değişikliğini referanduma götürme kararını ilan ettikten sonra saatler içinde başvurumuzu yapacağız. En geç bir gün içinde başvurumuzu yaparak düzenlemenin iptalini isteyeceğiz” dedi.

CHP Anayasa değişikliğini AYM'ye taşıyor

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