Erdoğan'a elinizde referandumla ilgili anket var mı sorusu

1 CHP Anayasa değişikliğini AYM'ye taşıyor Özgür Özel, anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde AYM'ye başvuracaklarını açıkladı.

2 Duvarı kırıp keçi ve güvercinleri çaldılar Adana'da bir kişinin ağılındaki keçi ile 7 güvercin, duvarı kırarak içeri giren hırsızlar tarafından çalındı.

3 Medvedev yeniden başkan seçildi Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, bugün yapılan oylamada bir kez daha iktidardaki Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı oldu.

4 Le Pen'den AB çıkışı Ulusal Cephe Başkanı Marine Le Pen: ''AB öldü ama henüz kendisi bilmiyor''

5 İlhan Cavcav'ın parlatıp sattığı futbolcular 81 yaşında yaşamını yitiren İlhan Cavcav, 36 yıllık başkanlık hayatında 4 büyüklere birçok futbolcu sattı.

6 'Hepimiz bir gökyüzünün altındayız' Rus sanatçı Aleksandr Guşin, 19 Aralık'ta suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un portresini çizdi