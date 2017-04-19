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CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

CHP Yüksek Seçim Kurulu üyesi Mehmet Hadimi Yakuoğlu, YSK'nın iptal kararının ardından Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi.

19.04.2017 - 19:11
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CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

CHP Yüksek Seçim Kurulu üyesi Mehmet Hadimi Yakuoğlu, YSK'nın referandumun iptaline ilişkin başvuruları reddetmesinin ardından çıkışta açıklamalarda bulundu.

CHP'DEN AYM'YE GİTME KARARI

YSK'nın Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi'nin referandumun iptal istemini 10'a karşı 1 oy ile reddettiğini söyleyerek, "Ancak gerekçeli kararın yazılması elbette ki zaman alacaktır. Öncelikle Anayasa Mahkemesi, ondan sonrada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar bunu götürmek zorundayız. Çünkü biz 'hayır'a oy veren yüzde 49 seçmenin tüm sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.

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