taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6747
Euro
7.74375
Altın
1193.57
Borsa
93189.27

CHP: Ankara ve İstanbul'u alacağız

Daha önce kaybettiği seçimlerle ilgili olarak "Yiğit düştüğü yerden kalkar" ifadesini kullanan CHP Grup Başkanvekili, bu seçimlerde öncelikli hedeflerinin büyükşehirler olduğunu açıkladı.

DHA | 05.09.2018 - 07:46..
  1. Haberler
  2. Politika
CHP: Ankara ve İstanbul'u alacağız

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP KRİTERLERİ BELLİ"

CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin yerel seçimlerde göstereceği adayın kriterleriyle ilgili soru üzerine ise şunları söyledi: "CHP kriterleri belli. Dürüst, namuslu, çalışkan, ehliyet sahibi kişileri, toplumda karşılığı olan kişileri belediye başkanlığına aday gösteriyor. Bu Türkiye'nin hangi coğrafyasında olursa olsun bu kriterler değişmeyecektir.

"YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR"

CHP hiçbir seçmeni ötekileştirmiyor. 81 milyonun partisiyiz. 55 milyonun seçmenin 55 milyonundan da oy alabilecek tertemiz belediye başkanı adaylarımız olacak. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz Ankara ve İstanbul'u kaybettik.

CHP: Ankara ve İstanbul'u alacağız

O günden sonra Türkiye'de bugünkü iktidarın kadrolarının kamu gücünü eline geçirmek ve oradan başlayan bu sürecin sonunda bu noktaya kadar geldiler. Önümüzdeki seçimler yiğidin düştüğü yerden kalkacağı seçimlerdir.

CHP: Ankara ve İstanbul'u alacağız VİDEO

"ANKARA VE İSTANBUL ALINACAK"

Nerede kalmıştı bu süreç, bu korku filmi nerede başladıysa orada bitecek. Ankara ve İstanbul alınacak. İstanbul ve Ankara'nın alınışı da 3 büyük şehri elinde bulunduran CHP'nin önümüzdeki süreçteki yükselişinin ilk başarıları, ilk işareti olacaktır."

Muharrem İnce: Çıkmışsın yenmiş şarkı versiyonu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

153
Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

130
Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

60
Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

17
Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

11
Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

13
Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi: 8 ölü

Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi: 8 ölü

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM