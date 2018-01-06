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CHP asgari ücretin yükselmesini kendisine bağladı

CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, asgari ücret ve taşeron konusundaki yeni düzenlemelerin kendi politikaları sayesinde olduğunu savundu.

AA | 06.01.2018 - 10:18..
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CHP asgari ücretin yükselmesini kendisine bağladı

CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP İşveren Sendikaları ve Meslek Birliklerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen toplantıda, gündemdeki ekonomik konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda konuşan Erdoğdu, Türkiye ve dünyaya dayatılmaya çalışıldığı söylenen neoliberal ekonomik modelin artık çöktüğünü, bu politikayı krizlerin ürettiğini, bu politika sonrası yoksul halkların çok daha yoksullaştığını söyledi. Bu politikanın çok ciddi gelir adaletsizliği doğurduğunu belirten Erdoğdu, bunun sonucunda da insanların kimlik siyasetine sıkıştırıldığını kaydetti.

ASGARİ ÜCRET CHP SAYESİNDE YÜKSELDİ

AK Parti döneminde gelir dağılımı adaletsizliğinin dayanılmaz hale geldiğini savunan Erdoğdu, "Taşerona bugün kadro verildiyse CHP'nin o seçim öncesi başlattığı ve o seçimle birlikte yükselttiği politikalar sonucudur. Asgari ücretin bugünkü seviyesine gelmesi bile o günkü politikaların sonucudur." dedi.

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