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CHP Atatürk'ü referandum sürecine dahil etti

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Atatürk'ün anayasa değişikliği teklifini elinin tersiyle iteceğini söyledi.

28.03.2017 - 16:43
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  2. Gündem

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi yorumladı.

"ATATÜRK BUNA EVET DEMEZDİ"

Anayasa değişikliğine ilişkin de konuşan Levent Gök, "Atatürk buna asla 'evet' demezdi. Atatürk, Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığın birleştirilmesine karşı olan bir liderdir. Atatürk istese yapabileceği konumda ve güçteyken bunu elinin tersiyle itmiştir. Tam 87 yıl sonra sizin bunu dayatmanız Atatürk'e karşı büyük bir haksızlıktır.

"HADİ ORADAN İŞİNİZE BAKIN DERDİ"

Atatürk, bugün bu anayasa teklifini görme olanağı bulsaydı, elinin tersiyle iter ve 'Hadi oradan, işinize bakın' derdi." şeklinde konuştu.

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