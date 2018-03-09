CHP: Ayetler sorgulamak kulların işi değil

Son günlerde bazı ilahiyatçıların dini konularda yaptıkları açıklamalar toplumun birçok kesiminde tepkilere neden olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya değindi.

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında yaptığı konuşmasında, ilahiyatçıların açıklamalarına dikkat çekerek şöyle konuşmuştu: "Din adamı olarak ortaya çıkıp da kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın."

"AYETLERİ SORGULAMAK KULLARIN İŞİ DEĞİL"

Cumhurbaşkanının güncelleme ifadesi de başka tepkilere neden oldu. En beklenmedik tepki ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı'nın sözlerini düzetlmesi gerektiğini söylerek "İslam'ın güncelleştirilmesi sözü çok tartışma götürür. Ayetleri sorgulamak kulların işi değil." dedi.

Engin Altay: Ayetler sorgulanamaz VİDEO