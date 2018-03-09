taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.140
USD
3,8203
EURO
4,6990
ALTIN
161,91
PETR
64,2700

CHP: Ayetler sorgulamak kulların işi değil

Bazı ilahiyatçıların verdiği garip demeçlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği tepki CHP'de eksen kaymasına neden oldu. CHP'li Engin Altay, dini ve ayetleri kulların sorgulayamacağını söyledi.

Haber Merkezi | 09.03.2018 - 15:01..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP: Ayetler sorgulamak kulların işi değil

Son günlerde bazı ilahiyatçıların dini konularda yaptıkları açıklamalar toplumun birçok kesiminde tepkilere neden olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya değindi.

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında yaptığı konuşmasında, ilahiyatçıların açıklamalarına dikkat çekerek şöyle konuşmuştu: "Din adamı olarak ortaya çıkıp da kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın."

"AYETLERİ SORGULAMAK KULLARIN İŞİ DEĞİL"

Cumhurbaşkanının güncelleme ifadesi de başka tepkilere neden oldu. En beklenmedik tepki ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı'nın sözlerini düzetlmesi gerektiğini söylerek "İslam'ın güncelleştirilmesi sözü çok tartışma götürür. Ayetleri sorgulamak kulların işi değil." dedi.

Engin Altay: Ayetler sorgulanamaz VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusu temizlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusunun, Irak sınırına kadar teröristlerden temizleneceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Siyaset Akademisi toplantısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi toplantısının açılışında konuşuyor.
Almanların gözü 3. Havalimanı'nda
Almanya'da yayın yapan Stern Gazetesi'nde çıkan haberde, Türkiye'nin 3. Havalimanı için oldukça kararlılıkla çalıştığına dikkat çekildi.
Başbakan Yıldırım'dan gündeme ilişkin açıklamalar
Başbakan Yıldırım canlı yayında şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, din adamlarının tepki çeken açıklamaları ve Kuzey Irak'a operasyon ile ilgili konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

234
ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

89
UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

8
Suudi Arabistan'da tarihi koşu

Suudi Arabistan'da tarihi koşu

122
Trump ve Kim görüşecek

Trump ve Kim görüşecek

160
Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

433
Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Ercan Yazgan hayatını kaybetti

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM