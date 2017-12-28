CHP, AYM başvurusu için yeni yılı bekliyor

AK Parti hükümetinin attığı birçok adımı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan CHP, yeni yılda da bu politikalarından vazgeçmiyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK'ları gündeminden düşürmeyen ana muhalefet partisi, yeni yılın ilk başvurusu için hazırlıklara başladı.

DARBECİLERE DİRENEN VATANDAŞLARA İTİRAZ...

15 Temmuz'da darbeci teröristlere direnen vatandaşlara getirilen ceza muafiyetiyle ilgili maddenin düzeltilmesini isteyen CHP, AYM'nin bu konudaki kararını merakla bekleyecek.

Konuyla ilgili açıklamaları; CNN Türk canlı yayınında Şirin Payzın'ın konuğu olan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek yaptı.

"YILBAŞINDAN SONRA GİDECEĞİZ"

CHP'li Erkek, “Yetkili arkadaşlar hazırlıklarını yapıyor. Çok büyük olasılıkla yılbaşından sonra gideceğiz. Çünkü Anayasa Mahkemesi’ne sorumluluğunu hatırlatmamız gerekiyor” diye konuştu.