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CHP Başpiskopos Makarios'un heykelini yaptı

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi Kıbrıs'ta Türklerin ölümüne sebep olan Başpiskopos Makarios'un heykelini yaptı.

20.05.2017 - 17:30
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CHP Başpiskopos Makarios'un heykelini yaptı

Belediyecilikte yaptığı heykeller ile gündeme gelen CHP yönetimleri yeni bir heykele daha imza attı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE MAKARİOS HEYKELİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği Beylikdüzü'nde açılan bir heykelde Kıbrıs'ta yaşayan Rum Başpiskopos 3. Makarios'un da yer alması tepki çekti.

CHP Başpiskopos Makarios'un heykelini yaptı

3. MAKARİOS KİMDİR?

1913-1977 yılları arasında Kıbrıs'ta yaşayan Makarios, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.

Ancak Rum devlet adamı, Anayasa'da Türk toplumuna ilişkin hakların devlet düzenini dengesizliğe sürüklediğini ve bu nedenle Anayasa'nın değişeceğini açıklayınca Türkler buna tepki gösterdi.

Rumlar da bunun üzerine Türklere saldırdı ve tarihe "Kanlı Noel Olayları" (1963) olarak geçen saldırılar yaşandı. Tüm bu yaşananların ardından da Türk Hükümeti, Rumların bu saldırılarını savaş olarak kabul etti ve adaya askeri müdahale düzenledi.

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