CHP belgeleri basınla paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarını suçlayarak gösterdiği belgeler ne kamuoyuyla ne de yargıyla paylaşılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstüne basa basa bu belgelerin yargıya teslim edilmesini istedi. Fakat bu gerçekleşmedi.

BASINLA PAYLAŞTILAR

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, tepkilerin büyümesi üzerine bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek bazı kağıtları gösterdi. Bunların orijinal olduğunu savundu. Toplantıdan sonra da kağıtlar basınla paylaşıldı.

CHP belgeleri basınla paylaşıyor VİDEO