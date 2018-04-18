CHP: Biz seçime hazırız

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçti ve "24 Haziran 2018'de seçime gidiyoruz" dedi.

TEZCAN: SEÇİMDEN KAÇMAYIZ

Seçim tarihinin açıklanmasının ardından CHP'den ilk yorum geldi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Biz seçime hazırız" dedi.

Tezcan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biz seçimden kaçmayız, kaçmadık. Başka bir şeyi de milletin bilmesinde fayda var. Bu hükümet, yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı, yönetememenin ikâhıdır. Bugün Erdoğan açıklamasında erken seçimle ilgili gerekçesini ileri sürerken 16 Nisan'dan bu yana eski sistemle devam ediyoruz, hastalıklar sürüyor dedi.

Buna kargalar bile güler. 16 Nisan'dan beri Türkiye'de bir tek adam rejimi hakimdir. Bunu herkes biliyor. Ortada parlamentoyu, başbakanı, hükümeti devre dışı bırakan, Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında ülkeyi yöneten bir sistem vardır.

OHAL'İ KALDIRIN

Bir başka önemli konu var, bugün TBMM'de OHAL görüşülüyor. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Bu milleti OHAL şartları altında, adaletsiz bir seçime sürükleme hakkınız yok. Derhal yapılması gereken OHAL'i kaldırmaktır. Bugün TBMM OHAL tezkeresini reddetmek zorundadır. Propaganda serbest olacak, OHAL şartları altında Türkiye'de baskın seçim yaparsanız, giderken bile bu ülkeye zarar verirsiniz."

