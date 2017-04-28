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CHP, BM'ye başvuracak

CHP, mühürsüz oy pusulaları ve zarflarıyla ilgili konuyu BM İnsan Hakları Komitesi’ne taşımaya hazırlanıyor.

28.04.2017 - 09:01
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CHP, BM'ye başvuracak

CHP, Danıştay’ın, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oy pusulaları ve zarflarıyla ilgili kararını kurullarda değerlendirerek yeni bir yol haritası hazırladı.

AİHM'DEN SONRA BM'YE BAŞVURUYORLAR

CHP, milletvekilleriyle görüşme, Parti Meclisi ve son olarak da önceki gün toplanan MYK’da konuyu ele alarak Anayasa Mahkemesi yerine doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gitme kararını açıkladı. Ancak CHP’nin uluslararası alanda çalacağı tek kapının AİHM olmadığı ortaya çıktı. CHP, aynı zamanda bir başka hukuk yolu olarak BM İnsan Hakları Komitesi’ne gitmeye de hazırlanıyor.

Komite, Türkiye’nin de taraf olduğu BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nde belirtilen hakların ihlal edildiği iddiasıyla yapılan bireysel başvuruları inceliyor. CHP'liler, "Komite’nin vereceği karar, 'YSK kararının hukuka aykırılığını uluslararası hukuk açısından da tespit ettirmek yönünden önemli." diyor.

YENİ KURUMLAR

Başvuruya dayanak oluşturacak BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 25’inci maddesi, seçim ve siyasal katılma hakkını düzenlerken, bu hak AİHS’nin aksine referandum da dahil her türlü seçime koruma alanında yer veriyor. CHP, yeni başvurular için Venedik Komisyonu dahil tüm taraf olunan uluslararası anlaşmalara mercek tutarak, bireysel ya da tüzel başvuru yapılabilecek kurumları araştırıyor.

CHP, yurtdışından çok sayıda kuruma, iddialarının doğruluğunu onaylatmak için çalışacak. CHP'nin AYM'ye gitmeme planında, AYM’nin 2015'teki Oğuz Oyan ve Atilla Serter kararlarında, “YSK kararlarıyla ilgili bireysel başvuru konusu olamaz” yönündeki hükmü etkili oldu.

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