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CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı ve 4 üye istifa etti

Başkan Fatma Koç ve 4 yönetim kurulu üyesi kadın, CHP İzmir İl Başkanlığına istifa dilekçesi gönderdi.

12.01.2017 - 15:04
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CHP

CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı Fatma Koç ile yönetim kurulu üyeleri Derya Balkan Bakıcı, Neşe Bay, İlknur Öztürk ve Türkan Kafes, "CHP'de kişisel çıkarların parti çıkarının önüne geçtiği" gerekçesiyle istifa etti.

SEBEP KİŞİSEL ÇIKARLAR

Görevden ayrılma isteğinde bulunan kadınlar, gönderdikleri dilekçede, "Görevde olduğumuz süre içinde birlik ve beraberlik, sevgi ve saygı, disiplinsizlik, ‘az olsun bizim olsun’ anlayışını gördük. Kişisel çıkarların parti ve ülke çıkarlarının önüne geçebildiği bir ortamda bulunmaktan, her geçen gün iktidar umutlarının azaldığını görmekten çok büyük rahatsızlık ve üzüntü duyduk." ifadesine yer verdi.

9 kişilik yönetimde 5 kişinin istifa etmesinin ardından yönetimin düştüğünü sözlerine ekledi.

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