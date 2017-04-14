CHP Buca teşkilatından 44 kişi AK Parti'ye katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından rozeti takılan eski CHP'li çiçeği burnunda AK Partili üye: "Ülkemizin bölünmesi için çaba sarf eden PKK ve DAEŞ ile yer alan 15 Temmuz'da milletimizin üstüne bomba yağdıran FETO ile mücadele etmek yerine aynı safta yer alıp milletin ve ülkenin menfaatini hiçe sayarak kendi koltuklarını düşünen CHP'nin ve yönetiminin bu düşmanca tavrı yanında, milletinin bekası, devletinin istikrarı ve istikbalini düşünen AK Parti saflarında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Genel Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar'a ve AK Parti Buca ilçe teşkilatına teşekkür ederiz. " dediler.

"ÇOCUKLARIMIZA DAHA İYİ BİR ÜLKE BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

44 yeni üyenin rozetlerini tek tek takan Hotar: "Milli birlik ve beraberliğimiz için çocuklarımıza daha iyi bir ülke bırakmak adına çalışmalarımız devam edecektir. Biz birlikte Türkiyeyiz diyerek partimize katılan 44 kardeşimizi tebrik ederim ve diğer ülkesini seven CHP'li vatandaşlarımızın milletimizin geleceğini düşünerek 16 Nisanda evet demeye davet ediyorum." dedi.

Yoğun programına Buca ilçesinde devam eden HOTAR, partililerle sohbet edip tek tek fotoğraf çektirdikten sonra programlarına devam etmek için Buca'dan ayrıldı.