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CHP, Castro'nun adını parka verecek

CHP'li Çankaya Belediyesi; Castro'nun vasiyetine aykırı bir adım atarak, komünist liderin adını parkta yaşatma kararı aldı.

17.02.2017 - 13:31
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CHP, Castro'nun adını parka verecek

Çankaya Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde bulunan bir parka Küba lideri Fidel Castro’nun adı verilecek.

10 BİN METREKARELİK PARK

Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2760. Cadde ile 2808. Sokak kesişimi üzerinde bulunan park 10 bin 373 metrekare alana sahip. Yeşil alanı 7 bin 915 metrekare olan park; kent mobilyaları, çocuk oyun alanları ve yeni kurulacak spor alanlarıyla bölgeye hizmet verecek.

FİDEL'İN VASİYETİ: YASAK

Fidel Castro'nun cenaze töreninde konuşan Küba Devlet Başkanı Raul Castro, kardeşinin kişi kültürü yaratmaktan sakınma isteğine uyarak, Küba hükümeti olarak sokaklara, anıtlara Fidel adının verilmesini yasaklayacaklarını duyurdu.

Fidel Castro, yaşarken ve görevdeyken, adının kamusal alanlar dışında tutmaya özen gösterdi. Her zaman kişi kültürü üretilmesine karşı olan Castro, bu görüşüyle biraz çelişen bir şekilde, Küba’nın birçok yerine devrimci dostları Camilo Cienfuegos ve Ernesto Che Guevara’nın imajlarının yerleştirilmesine olanak tanıdı.

Raul Castro Fidel'in vasiyetini açıkladı haberi

CHP, Castro'nun adını parka verecek

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