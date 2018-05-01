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CHP, cumhurbaşkanı adayını cuma günü açıklayacak

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran'da yapılacak olan seçim için partisinin cumhurbaşkanı adayını cuma günü saat 10.00'da açıklayacaklarını bildirdi.

AA | 01.05.2018 - 10:04..
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CHP, cumhurbaşkanı adayını cuma günü açıklayacak

Tezcan, partisinin cumhurbaşkanı adayını 5 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Ankara'da bulunan Profesör Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapacakları bir toplantıda açıklayacaklarını duyurdu.

"DAHA ERKEN YA DA DAHA GEÇ DEĞİL"

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Tezcan, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'de yeni dönemde yeni bir başlangıç olacak. Cumhurbaşkanı adayımızı cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda büyük bir şölen ile açıklayacağız. Cuma gününü bekleyin. Daha erken ya da daha geç değil. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye için."

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