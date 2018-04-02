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CHP, Cumhurbaşkanı'nın Hatay ziyaretine tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı ve sporcularla Hatay'daki askerlerimizi ziyaret etmesine Yunanistan'dan sonra CHP'den de tepki geldi. Bülent Tezcan, "Şımarıklıkla karşı karşıyayız" dedi.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 16:21..
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CHP, Cumhurbaşkanı'nın Hatay ziyaretine tepki gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK Toplantısı'nın gündemine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİNE TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Sözcüsü Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçı ve sporcularla birlikte Hatay Reyhanlı'ya giderek Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere düzenlenen moral ziyaretiyle ilgili, "Son hafta ilginç bir şımarık ile karşı karşıyayız. Afrin Harekatı'nı ilk gününden itibaren sınır güvenliği için önemli ve destekliyoruz dedik. Son dönemdeki açıklamalara bakıyoruz görüyoruz ki; bu harekat, bir sınır güvenliği harekatı mı, yoksa siyaset ve ticaret aracı haline mi getirilmiş? Anlamakta zorlanıyoruz. Erdoğan, çıkmış partisindeki metal yorgunluğun bu harekat ile kalktığını söylüyor. Bu sözden utanmak gerekir. Şehitlerimiz senin partindeki metal yorgunluğunu kaldırmak için mi yoksa bu vatan için mi can verdiler? Sen şehadeti bu kadar siyasi nezaketsizlik ile ayaklar altına nasıl alıyorsun?

CHP, Cumhurbaşkanı'nın Hatay ziyaretine tepki gösterdi

"TEMSİLİ FORMALARLA ŞOV YAPMAYIN"

Danışmanı çıkmış, 'şehitlerimiz oldu ama oradaki imar, inşaat işlerini yapacağız' diyor. Bir ihale şartnameleri eksik. Müteahhitlik mi yoksa vatan koruma peşinde miydiniz? Ayıp şehitlerin kanına ayıp. Bütün bunlar olmamış gibi dün de bir üniformalı AK Parti Genel Başkanı. TSK üniforması hak edilince giyilir. Asker üniforması hak edilince giyilir. Cumhurbaşkanlığı makamı şımarıklık makamı değil. Davul zurna çalarak gidip Afrin Harekatı'nda şımarık ve TSK'nın vakarına yakışmayan ciddiyetsiz tutumların yeri değildir orası. Şehitlerin kanının aktığı yerdir orası. Orası temsili askeri üniformalarla ile şov yapılacak yer değildir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere, herkese, bu tiyatro sahnesinin parçası olan Genel Kurmay Başkanı'na diyoruz ki; bir an önce TSK'nın vakar ve ciddiyetine uygun davranmaya yönelin Afrin Harekatı'nın başarısına gölge düşürmeyin." ifadelerini kullandı.

CHP, Cumhurbaşkanı'nın Hatay ziyaretine tepki gösterdi VİDEO

Yunan basınının gözü Türkiye'de haberi
CHP, Cumhurbaşkanı'nın Hatay ziyaretine tepki gösterdi

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