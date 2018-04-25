CHP, Cumhurbaşkanlığı sistemini kullanmaktan yana

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Tacizciyi şemsiye ve sopayla cezalandırdılar

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Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek

1 Antalya'da heykel festivali yapılacak Antalya’da bu yıl 12’ncisi "Legend-Efsaneler" temasıyla düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali kapsamında 20 sanatçı, 10 bin ton nehir kumuyla 200 heykelin yapımını tamamladı.

2 YSK'dan seçim takvimi hakkında açıklama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin konuştu.

3 Fabri'yi isteyen iki takım Celta Vigo ve Espanyol kulüplerinin, Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabri'yi transfer etmek istediği öğrenildi.

4 Instagram günlüğü Ünlüler bu hafta hangi fotoğrafları paylaştı? Sizler için derledik...

5 Başkan Uysal Şerefiye Sarnıcı'nın açılışını yaptı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 8 yıl restorasyon çalışmasını sürdürdüğü ve yaklaşık 1600 yıllık bir geçmişe sahip olan Şerefiye Sarnıcı Başkan Uysal’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

6 DHKP/C’ye 1 Mayıs operasyonu: 8 gözaltı İstanbul’da, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda kalabalıkları provoke edecekleri gerekçesiyle, 14 DHKP/C terör örgütü üyesinin yakalanması için operasyon başlatıldı.