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CHP, Cumhurbaşkanlığı sistemini kullanmaktan yana

CHP Sözcüsü Tezcan, iktidara gelmeleri durumunda ille de sistemi değiştirmekle uğraşmayacaklarını, sistemi iyi yönde kullanacaklarını ifade etti.

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 10:07..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan CHP, bu konuda tavır değiştirdi. CHP Sözcüsü;  iktidara gelmeleri durumunda, yeni sistemi en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda, Bülent Tezcan aday belirleme konusunda aceleci davranmadıklarını ifade etti.

CHP, Cumhurbaşkanlığı sistemini kullanmaktan yana

"BU SİSTEMİ İYİ YÖNDE KULLANACAĞIZ"

CHP'nin iktidara geleceğini savunan CHP Sözcüsü, 400 milletvekili alamamaları durumunda sistemi en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin kötü kullanıma açık olduğunu belirten Bülent Tezcan, "400 milletvekili kazanırsak yeni sistemi kuracağız. ille de başkanlıkla uğraşmayacağız. Biz bu sistemi iyi yönde kullanacağız. Kuvvetler ayrılığını tesis edeceğiz. TBMM'yi çalıştıracağız. Güçlü bir Meclis yaratacağız." diye konuştu.

CHP, Cumhurbaşkanlığı sistemini kullanmaktan yana

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