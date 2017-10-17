CHP, Darbe Davası'na katılma talebinde bulundu

Davaya katılma talepli dilekçesinde, askeri darbelerin demokrasiyi, iktidarı ve muhalefeti ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirten CHP, "İşlenen suçlardan doğrudan maddi ve manevi zarar gördüğünü" belirterek davaya katılma talebinin kabulüne karar verilmesini istedi.

CHP adına davanın görüldüğü İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe sunan Avukat Şerdil Dara Odabaşı, "15 Temmuz gecesi, kendine 'Yurtta Sulh Konseyi' adını veren bir gurup cuntacı tarafından darbe girişiminde bulunulmuştur." dedi.

CHP'NİN DİLEKÇESİ

CHP'nin davaya katılma talepli dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Hain kalkışma ile parlamenter sistem ve demokrasimiz hedef alınmıştır. Bu girişim sırasında parlamento ve devlet binaları ele geçirilmeye çalışılmış, halka ve devlet görevlilerine karşı askeri imkanlar kullanılmış ve şanlı Kurtuluş Savaşı sırasında kurulmuş Gazi Meclis bombalanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, kalkışmanın duyulduğu ilk andan itibaren TBMM'ye gitmiş ve bombalama sırasında da parlamento binasında kalmıştır. ne mutlu ki, tüm halkımız, bu kalkışmaya karşı durmuş, parlamento içinde ve dışında gösterilen tarihi mücadele ile darbe girişimi önlenmiştir.

CHP DOĞRUDAN MADDİ VE MANEVİ ZARAR GÖRMÜŞTÜR

Cumhuriyet Halk Partisi, tüzüğünce belirlenmiş ilkeleri gereği parlamenter sisteme tüm varlığı ile bağlıdır. Askeri darbeler tüm demokrasiyi, iktidarı ve muhalefeti ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Haliyle, işlenen suçlardan Cumhuriyet Halk Partisi doğrudan maddi ve manevi olarak zarar görmüştür. Kovuşturmadan beklenen darbe girişimlerine ilişkin maddi gerçekliğin tüm yönleri ile ortaya çıkarılmasıdır."

Avukat Odabaşı, suçtan doğrudan etkilenen müvekkili Cumhuriyet Halk Partisi'nin davaya katılmasına karar verilmesini talep etti.