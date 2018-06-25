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CHP Elazığ’dan 41 yıl sonra vekil çıkarabildi

Elazığ'dan 1977 yılındaki seçimlerle en son meclise milletvekili sokabilen CHP, ittifak etkisiyle 24 Haziran seçimleriyle tekrar milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

İHA | 25.06.2018 - 11:14..
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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri kapsamında ilkler yaşandı.

En son 1977 yılında yapılan genel seçimlerde CHP’den Celal Ertuğ ve Faik Öztürk milletvekili seçilerek meclise gitmişti. Sonrasında yapılan tüm seçimlerde CHP Elazığ’dan hiçbir adayını meclise göndermeyi başaramadı.

CHP Elazığ’dan 41 yıl sonra vekil çıkarabildi

İTTİFAK ÖNEMLİ ROL OYNADI

Aradan geçen 41 yılın ardından ilk defa CHP’nin bir adayı Elazığ’dan milletvekili seçildi. CHP’nin Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’dan aday olmasının ardından yaptığı seçim çalışması sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre 37 bin civarında oy aldı.

Millet ittifakında yer alan İyi Parti’nin 26 bin 700 ve Saadet Partisi’nin 6 binin üzerindeki oyu CHP’nin 1 milletvekili çıkarmasında önemli rol oynadı.

AK PARTİ 5 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti ise Elazığ’da 5 milletvekilliğinden 4’ünü alırken MHP ise milletvekilliğini çok az bir farkla kaybetti.

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