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CHP erken emekliliği Meclis'ten geçirmek istiyor

Başkan Erdoğan'ın erken emekliliğe sıcak bakmadığını açıklamasının ardından CHP cephesinden, "İktidarla birlikte bu sorunu çözmeliyiz" açıklaması geldi.

AA | 17.10.2018 - 13:21..
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CHP erken emekliliği Meclis'ten geçirmek istiyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başkan Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sözlerini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı sanki bu konuda yaşa takılanlara bir lütufta bulunuyormuş gibi kamuoyuna açıklama yaptı. Emeklilikte yaşa takılanlar, hak etmedikleri bir şeyi istemiyor." ifadesini kullandı.

CHP erken emekliliği Meclis'ten geçirmek istiyor

"MHP SÖZÜNDE DURURSA GEÇİRİRİZ"

Emeklilikte yaşa takılanlar arasında çalışamayacak durumda olanların bulunduğunu dile getiren Gürer, "Belli bir yaştan sonra iş verilmiyor. Bu konuda ciddi bir mağduriyet var. İktidar ve muhalefetiyle bu sorunu çözmek zorundayız. Devlet, bu primleri doğru kullansaydı bunların faizleri dahi bu maaşları ödemeye yetecek durumda olurdu. MHP sözünde durursa, biz bu kanunu geçiririz." dedi.

CHP erken emekliliği Meclis'ten geçirmek istiyor

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