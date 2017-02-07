CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri, konuşmasında FETÖ soruşturmalarında tutuklanan isimleri hatırlattı ve hepsinin bir an önce serbest kalması gerektiğini söyledi.

"ATİLLA TAŞ, NAZLI ILICAK, ALİ BULAÇ, ALTAN KARDEŞLER.."

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi; "Şu sorunun cevabını almış değiliz. Gözaltına aldınız tutukladınız, 100 gündür iddianame yok. Nasıl bir adalet bu? Belli ki bir yerden 'olur' bekliyorlar, onun üzerine iddianame hazırlayacaklar. Veya suçlayacakları hiçbir materyal yok. O savcılara şunu söylüyorum; eğer sizin ünvanınızda cumhuriyet varsa, bunun gereğini yapın, birilerinin iktidar sopası olmayın. Onun onurunu bilinçli taşıyın. Herkes yargılanabilir ama geç gelen adalet, en büyük adaletsizliktir. Bu ülkede bizim adalete ihtiyacımız var. Hiçbir gazetecinin hapiste olmasını istemeyiz. Bütün gazeteciler özgür olmalı. Atilla Taş neden hapiste? Murat Aksoy, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Altan kardeşler neden hapiste?

CHP, FETÖ'den tutuklanan gazetecilere özgürlük istiyor VİDEO





"ÖZGÜRCE YAZI YAZMALARINI İSTİYORUZ"

Hep birlikte bütün köşe yazılarının, bilim insanlarının özgürce yazı yazmalarını istiyoruz. Bu bizim demokratik geleneğimizdir. O açıdan 100 gündür cumhuriyetin yazarları tutuklu, onların bir an önce kapalı cezaevinden yarı açık cezaevine dönmelerini istiyoruz. Çünkü Türkiye şu anda yarı açık cezaevidir."