taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.492
USD
3,7241
EURO
3,9759
ALTIN
147,24
PETR
55,5800

CHP, FETÖ'den tutuklanan gazetecilere özgürlük istiyor

Kemal Kılıçdaroğlu; FETÖ soruşturmasında tutuklanan Atilla Taş, Nazlı Ilıcak ve Ali Bulaç gibi isimlerin derhal serbest kalmasını istedi.

07.02.2017 - 15:49
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP, FETÖ'den tutuklanan gazetecilere özgürlük istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri, konuşmasında FETÖ soruşturmalarında tutuklanan isimleri hatırlattı ve hepsinin bir an önce serbest kalması gerektiğini söyledi.

CHP, FETÖ'den tutuklanan gazetecilere özgürlük istiyor

"ATİLLA TAŞ, NAZLI ILICAK, ALİ BULAÇ, ALTAN KARDEŞLER.."

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi; "Şu sorunun cevabını almış değiliz. Gözaltına aldınız tutukladınız, 100 gündür iddianame yok. Nasıl bir adalet bu? Belli ki bir yerden 'olur' bekliyorlar, onun üzerine iddianame hazırlayacaklar. Veya suçlayacakları hiçbir materyal yok. O savcılara şunu söylüyorum; eğer sizin ünvanınızda cumhuriyet varsa, bunun gereğini yapın, birilerinin iktidar sopası olmayın. Onun onurunu bilinçli taşıyın. Herkes yargılanabilir ama geç gelen adalet, en büyük adaletsizliktir. Bu ülkede bizim adalete ihtiyacımız var. Hiçbir gazetecinin hapiste olmasını istemeyiz. Bütün gazeteciler özgür olmalı. Atilla Taş neden hapiste? Murat Aksoy, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Altan kardeşler neden hapiste?

CHP, FETÖ'den tutuklanan gazetecilere özgürlük istiyor VİDEO

CHP, FETÖ'den tutuklanan gazetecilere özgürlük istiyor

"ÖZGÜRCE YAZI YAZMALARINI İSTİYORUZ"

Hep birlikte bütün köşe yazılarının, bilim insanlarının özgürce yazı yazmalarını istiyoruz. Bu bizim demokratik geleneğimizdir. O açıdan 100 gündür cumhuriyetin yazarları tutuklu, onların bir an önce kapalı cezaevinden yarı açık cezaevine dönmelerini istiyoruz. Çünkü Türkiye şu anda yarı açık cezaevidir."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

77
Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

134
Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi

Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi

171
YPG'nin öldürülen yabancı teröristleri

YPG'nin öldürülen yabancı teröristleri

108
Araç maketleri atölyesi açtı

Araç maketleri atölyesi açtı

81
Rüzgar Çetin'in kavga davası

Rüzgar Çetin'in kavga davası

114
Devlet Bahçeli: Perinçek'i değil Erdoğan'ı tercih ederiz

Devlet Bahçeli: Perinçek'i değil Erdoğan'ı tercih ederiz

584
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM