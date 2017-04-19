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CHP Gençlik Kolları: Provokatif çağrılar gerçek dışıdır

Sosyal medyada 16 Nisan halk oylamasına ilişkin provokatif çağrılarla ilgili CHP Gençlik Kolları açıklama yaptı.

19.04.2017 - 00:53
  1. Haberler
  2. Politika

CHP Gençlik Kolları tarafından, sosyal medyada yer alan ve 16 Nisan halk oylamasına ilişkin CHP Gençlik Kollarına ait olduğu iddia edilen provokatif çağrıların gerçek olmadığı belirtildi.

Gençlik Kollarının twitter hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medyada dolaşan ve CHP'ye ait olduğu iddia edilen genelgenin, gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Sosyal medyada, 16 Nisan halk oylamasına ilişkin CHP Gençlik Kollarına ait olduğu iddia edilen provokatif çağrıların gerçek olmadığı belirtilen paylaşımda, "Sosyal medyada dolaşan parti logolu dokümanın, matbu resmi belge olarak tarafımızdan yayıldığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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