CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Daha çok ağlarsınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar ile Ticaret ve Sanayi odalarını ziyaret etti ardından da muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu.

PROJE SUNMADI "DAHA ÇOK AĞLARSINIZ" DEDİ

Yıkım vaadi ile gündeme gelen Kılıçdaroğlu, bu sefer de halka daha çok ağlarsınız dedi:

"Şimdi mağazalar zinciri var. Televizyonlarda izliyorsunuz zaten. Nerede bir mahalle varsa, sokak varsa, oraya bir tane zincir mağaza. Size diyorlar ki, 'Devasa zincir mağazayla oturun rekabet edin'. Nasıl edeceksiniz? Zincir mağazaları CHP mi kurdu? Kuran iktidara oy verirseniz daha çok ağlarsınız."