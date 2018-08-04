CHP Genel Başkanına hakaret suçtur diyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yaşanan liderlik yarışı sosyal medyadaki eleştirilerin dozunu yükseltti.
CHP'liler sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretleri peş peşe sıralıyor.
Özellikle Muharrem İnce taraftarları bunu yapıyor.
İHBAR HATTI KURULDU
Günden güne hakaret içeriklerinin artmasıyla Kılıçdaroğlu'nun avukatı da harekete geçti.
Avukat Celal Çelik, hakaret yorumlarına tek tek dava açılacağını belirterek, "Sonradan kimse özür dileyerek af dilemesin!" dedi.
Çelik, hakarete yönelik ekran görüntülerinin de kendisine gönderilmesini istedi.