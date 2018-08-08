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CHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylem

CHP Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, evinden getirdiği koltukla CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı.

İHA | 08.08.2018 - 12:09..
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CHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylem

Partide koltuk sevdası olduğunu belirten Abbas Canyurt, "Bu benim kendimce bir eylem şeklim. Partimle ilgili herhangi bir problem ve sıkıntım yok, yöneticilerimle sıkıntım var. Böyle bir eylem düşündüm. Koltuk getirdim oturuyorum.

"HER SEÇİM GECESİ AĞLAMAK İSTEMİYORUM"

Parti yönetimi, genel merkez yöneticileri yeter artık. Ben 46 yaşına geldim, 16 yıldan beri işsizim. Özel sektörde iş buldukça çalışıyorum. Her seferinde yenilgi, her seçim gecesi ağlamak artık yeter diyorum.

CHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylem VİDEO

"KOLTUK RAHAT"

Kendimce böyle bir eylem geliştirdim. Evimde bir koltuğum vardı, onu da getirdim buraya oturuyorum aynen evimde yaptığım gibi. Koltuk burada güzelmiş genel merkez önünde. Koltuk rahat. Burada rahatsa içeride yani daha rahattır bence" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylem

CHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylem

CHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylem

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