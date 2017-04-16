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CHP Genel Merkezi'nde hüzün hakim oldu

Sandıklar açıldıkça Hayır oyları yükseldi ancak Evet'in önüne geçemedi, CHP Genel Merkezi'nde de duygusal anlar yaşandı.

16.04.2017 - 20:17
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CHP Genel Merkezi'nde hüzün hakim oldu

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sandıkların açılmaya başlamasıyla CHP Genel Merkezi'ndeki hareketlilikte arttı.

Genel merkezde toplanan bazı partililer halk oylaması sonuçlarını buradan takip etti.

CHP Genel Merkezi'nde hüzün hakim oldu

Türkiye genelinde, sandıklar Batı illerinde açıldıkça Hayır oyları Evet ile aradaki farkı büyük ölçüde kapattı ancak Hayır'ın gücü Evet'i geçmeye yetmedi.

CHP Genel Merkezi'nde hüzün hakim oldu

GENEL MERKEZDE HÜZÜN HAKİMDİ

CHP'nin genel merkezinde sonuçları takip edenler, Evet'i geçememenin sonucu olarak duygusal anlar yaşadı.

CHP Genel Merkezi'nde hüzün hakim oldu

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