CHP Genel Merkezi'ndeki asansör krizi her şeyi anlatıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra Muharrem İnce'nin partililerle asansöre binme çabasında yaptığı tespit bugün gelinen noktada haklılığını ortaya koyuyor.

ASANSÖRDE SİTEM

Muharrem İnce, adaylığı sırasında kendisine eşlik eden CHP'li siyasetçilerle Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde asansöre binmek istemişti. Ancak partililer kendisine yer vermedi. Fazla sayıda kişinin asansöre binmesinden dolayı hareket edememeleri sonrası İnce, çevresindekilere sitem etti.

CHP Genel Merkezi'nde asansör krizi-VİDEO

İNCE'NİN TESPİTİ DOĞRU ÇIKTI

İnce o gün yaptığı tespitte CHP'lilere yönelik, "Partinin niye iktidar olamadığı çok belli. Bu kafayla iktidar olmaz. Böyle bir şey olur mu ya?" diye tepki göstermişti.

24 Hazirandaki seçim sonuçları Muharrem İnce'nin haklılığını ortaya koyuyor. CHP gerçekten de 'bu kafayla' iktidar olamadı.