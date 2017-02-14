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CHP genel merkezine zırhlı güvenlik

Siyasilere suikast iddialarının ardından CHP'nin artırdığı güvenlik tedbirlerine bir yenisi eklendi.

14.02.2017 - 14:26
  1. Haberler
  2. Politika

CHP tarafından, parti genel merkezi önündeki koruma polislerinin can güvenliği için Ankara Valiliğine yapılan başvuru üzerine, parti binası önüne zırhlı polis kulübesi yerleştirildi.

CHP genel merkezine zırhlı güvenlik

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMLI, 24 SAAT HİZMET

Kurşun geçirmez camlı ve projektör aydınlatma sistemi bulunan güvenlik kulübesi, ağır silahlara karşı dayanıklı olarak imal edildi. Aynı anda birden fazla polisin nöbet tutabileceği zırhlı kulübede, 24 saat görev yapılacak.

CHP genel merkezine zırhlı güvenlik

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMIŞTI

Siyasilere yönelik suikast iddialarının ardından, geçen ay bir dizi tedbirin hayata geçirildiği CHP'de, Söğütözü'ndeki genel merkez binasının içindeki ve dışındaki güvenlik kameralarının sayısı artırılmış, açıları genişletilmişti. Ayrıca, genel merkezdeki polis ve özel güvenlik görevlisi sayısı artırılmış, x-ray cihazları yenilenmiş, partiye gelen tüm araçlar hafızalı dijital makineyle kayıt altına alınmaya başlanmıştı.

CHP genel merkezine zırhlı güvenlik

ZIRHLI ARAÇ TAHSİS EDİLMİŞTİ

Diğer yandan, söz konusu ihbarlar nedeniyle bir süre önce Başbakanlık tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 4,5 ton ağırlığında zırhlı araç tahsis edilmişti.

CHP genel merkezine zırhlı güvenlik

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