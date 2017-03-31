CHP halk oylamasında 300 bin kişiyle çalışacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger yaptığı açıklamada, yurt dışı oyların toplanacağı ATO Congresium'dakilerle birlikte halk oylamasında kurulacak sandık sayısının toplamda 167 bini aşacağını söyledi.

1 AYDIR TOPLANTI YAPIYORUZ

Parti olarak yaklaşık bir aydır sandık güvenliği ile ilgili toplantılar düzenlediklerini aktaran Aksünger, bu toplantılara video konferans yöntemiyle tüm örgütün katıldığını bildirdi.

Kendileri için en önemli konuların başında halk oylamasına katılımın yüksek olmasının geldiğini belirten Aksünger, bu yüzden örgüte sadece teknik değil, siyasi eğitim de verdiklerini ifade etti. Aksünger, bu toplantılara duayen isimleri davet ettiklerini ve deneyimlerini dinlediklerini anlattı.

Sandık görevlendirmelerinin tamamını yaptıklarını vurgulayan Aksünger, halk oylaması günü sonuçların girileceği SEÇSİS türü bir sistemin kendilerinde de bulunduğunu anlattı.

957 ilçede online çalışan bir seçim sistemleri olduğunu ve parti görevlileri tarafından ıslak imzalı tutanakların buraya girildiğini belirten Aksünger, "O sistemle biz aslında YSK'dan gelen verilerle, örgütlerimizden gelen ıslak imzaları karşılaştırıyoruz. Bu sistem anında karşılaştırıyor çünkü her iki dakikada bir YSK'dan bize sonuçlar geliyor. 7 Haziran ve 1 Kasım'da bunun denemelerini yapmıştık zaten ve başarılı olmuştuk. Burada da umut ediyorum ki yine başarıyla bunu sonuçlandıracağız." dedi.

PM SALONUNU SEÇİM ÜSSÜ YAPIYORUZ

Her seçimde olduğu gibi halk oylamasında da Parti Meclisi salonunu bir "üs"se döndüreceklerini bildiren Aksünger, bu merkezde de 150 kişinin görev yapacağını açıkladı.

Aksünger, "78 il yaklaşık 100 kişi tarafından, 3 büyük il de kalan 50 kişiyle ilçe ilçe kontrol edilecek. Tespit edilen problemler anında hukuk birimlerimize aktarılarak anında ilçe bazında itirazının yapılması sağlanacak." diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu illerinde ise seçime katılım yönünden sıkıntılar olabileceğini düşündüklerini söyleyen Aksünger, yaşanan olaylar nedeniyle farklı illere buralardan seçmen kayması olduğunu belirtti.

Aksünger, buralarda katılımın artması için yapılması gerekenleri YSK ile de paylaştıklarını dile getirdi.

AGİT HEYETİNE ÇALIŞMALARIMIZI ANLATACAĞIZ

Anayasa referandumunu izlemek için Türkiye'de bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri ile bugün bir toplantı yapacaklarını da bildiren Erdal Aksünger, yaptıkları çalışmaları heyete aktaracaklarını kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, müşahit atamalarını tamamladıklarını, 16 Nisan günü ise 300 bine yaklaşan bir kadro ile çalışacaklarını vurguladı.

Aksünger, parti görevlilerinin yanı sıra seçmenlerden de sandıklara sahip çıkmalarını istedi.