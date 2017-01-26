CHP, hayır propagandası yaparken dini kullanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında anayasa değişikliği teklifinin İslam'a aykırı olduğunu söyleyerek izleyenleri şaşırtmıştı.

CHP'NİN İMAMI OLDU

CHP Lideri'nin anayasa değişikliği teklifine karşı dini hassasiyetleri kullanmasından sonra, bir açıklama da Gezi'nin imamı olarak bilinen İhsan Eliaçık'tan geldi.

HAYIR ÇAĞRISI

Eliaçık, referandumda oyunun rengini belli ederek takipçilerinden de bunu beklediğini belirtti.

CHP'NİN EN MUHAFAZAKAR İSMİ RT ETTİ

İhsan Eliaçık'ın bu tweet'ini CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da RT etti. Milli Görüş kökenli Bekaroğlu, CHP'de en muhafazakar isim olarak biliniyor. Partideki Kemalist yapının Bekaroğlu'na cephe aldığı da bilinen bir gerçek.

Kılıçdaroğlu: Bu anayasa İslam'a aykırı VİDEO