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CHP-HDP ittifakı başladı

CHP, 2019 yılında yapılacak seçimler öncesi HDP ile ittifak için seçmenini hazırlıyor: HDP ile paneller düzenliyor, ortak manifesto açıklıyor...

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 10:19..
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CHP-HDP ittifakı başladı

CHP, “Eşit koşullarda bir arada yaşamak” adı altında düzenlediği panellerden ilkini Mersin'de gerçekleştirdi. CHP Mersin İl Başkanlığı’nın düzenlediği panelin yöneticiliğini HDP Milletvekili Aday Adayı Ahmet Özer yaptı.

KÜRT SORUNUNU VURGULADILAR

Panelde CHP Parti Meclis Üyesi Yıldırım Kaya, Türkiye’de en önemli sorunun Kürt sorunu olduğunu söyledi.

"AK PARTİ'YE OY VEREN KÜRTLERİN OYUNU ALACAĞIZ"

Kısa bir süre önce Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü söyleyen HDP’li Ahmet Özer ise AK Parti’ye oy veren yüzde 8’lik bir Kürt seçmenin CHP’ye yönelebileceğini ifade etti.

CHP-HDP ittifakı başladı

ORTAK MANİFESTO OKUDULAR

HDP’li Özer’in ardından söz alan CHP’li Yıldırım Kaya, hazırladığı ve il başkanlarının onayına sunduğu HDP ile ittifak manifestosunu okudu.

MANİFESTODA 'KÜRTÇE EĞİTİM' TALEBİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Diyarbakır’da açıklayacağı belirtilen manifestoda, tutuklu olan HDP’li milletvekilleri ve belediye başkanlarının serbest bırakılması, görevlerine iade edilmesi ve Kürtçe eğitim talebi vardı.

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