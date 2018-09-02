CHP-HDP ittifakı yerel seçimlerde devam edecek

Eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Habertürk'te bir programa konuk oldu.

Çiçek, kriterlerine uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebileceklerini ifade etti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA HDP İLE İTTİFAK

"Hep vurguluyoruz yerel seçimin şartları çok farklı" diyen Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçim öncesi Mardin'e gitmiştik. Dediler ki HDP il başkanı da bu binada. Çağırın birlikte sohbet edelim dedim. Şimdi yerel bazda PKK ile bir bağlantısı olmayan, tabii hepsi PKK'lı derseniz hiç kimseyle bu konuları görüşemeyiz. Cumhuriyete, temel değerlere, o dört ilkeye bağlı olan adaylar konusunda CHP'ye inisiyatif tanırlarsa Doğu'da Güneydoğu'da HDP ile, Orta Anadolu'da MHP ile, Batı'da İYİ Parti ile Trakya'da da başka bir parti ile yerel seçimde işbirliği yapmamız lazım. Aksi halde tek parti, devletin, basının bütün imkanlarını gücünü kullanan bir partiye karşı seçimden zaferle çıkmamız mümkün değil. Şartlar bunu zorluyor."