taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5433
Euro
7.56455
Altın
1201.415
Borsa
92723.4

CHP-HDP ittifakı yerel seçimlerde devam edecek

Yerel seçimin şartlarının çok farklı olduğunu belirten CHP'li vekil Dursun Çiçek, HDP ile ittifak yapılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 02.09.2018 - 15:01..
  1. Haberler
  2. Politika
CHP-HDP ittifakı yerel seçimlerde devam edecek

Eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Habertürk'te bir programa konuk oldu.

Çiçek, kriterlerine uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebileceklerini ifade etti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA HDP İLE İTTİFAK

"Hep vurguluyoruz yerel seçimin şartları çok farklı" diyen Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçim öncesi Mardin'e gitmiştik. Dediler ki HDP il başkanı da bu binada. Çağırın birlikte sohbet edelim dedim. Şimdi yerel bazda PKK ile bir bağlantısı olmayan, tabii hepsi PKK'lı derseniz hiç kimseyle bu konuları görüşemeyiz. Cumhuriyete, temel değerlere, o dört ilkeye bağlı olan adaylar konusunda CHP'ye inisiyatif tanırlarsa Doğu'da Güneydoğu'da HDP ile, Orta Anadolu'da MHP ile, Batı'da İYİ Parti ile Trakya'da da başka bir parti ile yerel seçimde işbirliği yapmamız lazım. Aksi halde tek parti, devletin, basının bütün imkanlarını gücünü kullanan bir partiye karşı seçimden zaferle çıkmamız mümkün değil. Şartlar bunu zorluyor."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

72
Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek

Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek

139
Halkbank: Ucuz döviz alımı işlemi yapanların hesaplarına bloke koyduk

Halkbank: Ucuz döviz alımı işlemi yapanların hesaplarına bloke koyduk

306
Kaş benzersiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Kaş benzersiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor

91
3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

139
Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe ve G.Saray yorumu

Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe ve G.Saray yorumu

102
Gaziantep'te feci kaza: 8 ölü

Gaziantep'te feci kaza: 8 ölü

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM